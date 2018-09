Voormalig Floriadeterrein klaar voor jubileum feestje Mysteryland

Mysteryland staat altijd garant voor optredens van de grootste sterren binnen de dance. Op het hoofdpodium, waar de populairste stromingen uit de mainstream dance geprogrammeerd staan, zijn dat bijvoorbeeld Hardwell en Fatboy Slim. Op het podium van Q-Dance, de belangrijkste organisatie op het gebied van de harde dance, treden onder meer Wildstylez en B-Front op.

Trance energy

Opvallend is de aanwezigheid van de Trance Energy tent. Trance is een stroming binnen de dance die zich kenrmerkt door een hoog tempo en grote synthesizer partijen met pompeuze melodiën. Rond de eeuwwisseling was het genre razend populair en was Trance Energy, dat net als Mysteryland georganiseerd wordt door ID&T één van de topevenementen. Vanaf 2005 werd trance echter steeds minder populair. DJ’s als Tiësto en Armin van Buuren, die de stijl groot hadden gemaakt, kozen een nieuwe muzikale koers en trance verdween naar de achtergrond. Inmiddels is het genre echter helemaal terug en weet het een nieuwe generatie danceliefhebbers aan zich te binden. Op Mysteryland kunnen zij hun hard ophalen met onder andere optredens van Markus Schulz, Ferry Corsten en Paul van Dyk.

Sam Feldt

Bijzonder is ook het optreden van Sam Feldt. De immer vrolijke dj en producer had aan het begin van de zomer een ernstig ongeluk met een scooter en treedt nu pas weer op. In een persverklaring laat hij weten het wat rustiger aan te doen dan anders en zelfs zittend op het podium te zien zal zijn. Voor de fans is het met name goed nieuws dat de Brabander terug is op het podium.

De Telegraaf is vandaag en morgen aanwezig om verslag te doen.