Emile Ratelband zoekt draagmoeder via Twitter

„Spiritualiteit is een te mogen zijn met zo’n lief klein mannetje, vast mogen houden en zijn onschuld mogen voelen.Vanessa en Marco dank jullie wel”, begint hij zijn tweet.

Hij vervolgt met de boodschap dat potentiële draagmoeders hun mobiele nummer mogen sturen. „Na deze ervaring zoek ik een draagmoeder. Stuur me je 06 om details te bespreken.”

De vrijgezelle Ratelband - die in januari dit jaar nog de bons kreeg van zijn 21-jarige toenmalige vriendin - heeft plannen om te verhuizen naar Appingedam. „Het koopcontract is getekend, alleen de verhuizing moet nog even voorbereid worden. Er moeten nogal wat spullen mee, waaronder vier auto’s’’, laat Emile - die tegenwoordig boeddhist is - aan DVNH weten.

Emile heeft uit drie eerdere relaties in totaal zeven kinderen: Minou, Ninette, Rolls, Royce, Georgine, Charles en Emile.

Emile gaat tegenwoordig door het leven als boeddhist. Ⓒ Hollandse Hoogte / Leo Vogelzang