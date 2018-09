Mick Harren biedt excuses aan

Mick Harren werd eind juli gearresteerd na het incident in de horecagelegenheid aan de Koemarkt in Purmerend. Hij zou daar zijn voormalige stiefzoon, de zoon van zijn ex-vrouw, hebben bedreigd. Na elf dagen hechtenis werd besloten dat Harren zijn proces in vrijheid mag afwachten, onder voorwaarde dat hij zich tot de rechtszaak niet in Purmerend laat zien.

In Trouw vertelt Mick: „Hoe kon ik zo’n stomme oetlul zijn, door me zó uit de tent te laten lokken. Had ik een keuze? Ja, ik had me helemaal in elkaar kunnen laten trimmen door Joey, mijn ex-stiefzoon... Daar had ik geen zin in. Joey wilde me op dat moment doodslaan - ’Je moet mijn moeder met rust laten, kankerlijer met je arrogante rotkop!’ - en ik heb een tegenbedreiging doen uitgaan door een nepwapen dat onderdeel uitmaakte van een schemerlamp op hem te richten. Ja het is misschien een knullig en ongeloofwaardig verhaal en ik heb er ook spijt van, maar ik ben ervan overtuigd dat ik dit nooit had kunnen navertellen als ik het níet had gedaan.”

Handeltje

De schemerlampen maakt Mick Harren zelf. „Dat is al jaren een gouden handeltje. Als het even kan ga ik daarmee door. Ik zal dan voortaan die nepwapens door DHL op mijn atelier moeten laten bezorgen. Ik ga er sowieso nooit meer mee over straat.”

Harren zegt dat hij na zijn vrijlating mediation heeft voorgesteld om zijn relatie met zijn ex Pascale, haar huidige vriend en Joey te verbeteren. „Ze willen niet. Ik heb veel van Pascale gehouden, maar het komt tussen ons natuurlijk nooit meer goed.” De artiest vreesde in de cel voor zijn carrière. „Ik ben ook even bang geweest dat die arrestatie het einde van mijn carrière zou betekenen, maar het gekke is: ik word juist vaker geboekt.”