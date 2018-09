David Beckham vergezelt prins Harry en Meghan

In Australië woont Harry een deel van de door hem opgezette Invictus Games bij, die van 20 tot en met 27 oktober in Sydney worden gehouden. Het sportieve evenement voor militairen die tijdens hun diensttijd gewond zijn geraakt, is zijn initiatief.

David Beckham: „Ik ben ongelooflijk trots om aan te kondigen dat ik ambassadeur zal zijn voor de Invictus Games in Sydney dit jaar. Het hele Invictus Games-team, geleid door de hertog van Sussex, heeft opmerkelijke dingen bereikt in korte tijd. De sport toont zich krachtig bij het rehabiliteren en het verenigen. Ik kan niet wachten om deel te nemen aan de energie en de uitmuntendheid van de spelen dit jaar.”

In 2020 is Den Haag gaststad van de Invictus Games.