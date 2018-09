Glennis Grace geniet van YouTube-reacties

„Er zijn zoveel YouTube-video’s van mensen die reageren op mijn deelname aan America’s Got Talent. Ze zijn hilarisch, lief of soms hysterisch”, reageert de zangeres op een van de video’s van YouTube-commentatoren „Wat het ook is, ik vind het hartverwarmend en het motiveert me des te meer.”

Glennis haalde woensdagavond de halve finale van America’s Got Talent. De Amsterdamse zong in de liveshow het nummer Never Enough uit de film The Greatest Showman. Vrijdagochtend arriveerde de zangeres op Schiphol, waar haar zoon Anthony Shane haar stond op te wachten. Glennis is tijdelijk in Nederland om zich voor te bereiden op de halve finale in september.

Bekijk ook: Glennis Grace weer terug in Nederland