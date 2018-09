Nieuwe start Humberto Tan in Dance Dance Dance

„Ik ben dit programma begonnen als deelnemer en mag het dit jaar als presentator doen”, zei dansliefhebber Humberto eerder. Hij was kandidaat in het eerste seizoen, uitgezonden in 2015. De presentator danste toen samen met zijn dochter Julia. Humberto is de vervanger van Jandino Asporaat, die het programma de eerste drie seizoenen aan elkaar praatte met Chantal Janzen.

De koppels in het vierde seizoen van Dance Dance Dance bestaan uit Bridget Maasland en Jelle de Jong, Holly Mae Brood en Soy Kroon, Britt Scholte en Urvin Monte, Marlayne Sahupala en Patrick Martens en Miljuschka Witzenhausen en London Loy. Zij hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om in de shows choreografieën uit bekende videoclips en bekende dance-acts na te bootsen.

Voor Humberto wordt Dance Dance Dance in ieder geval een nieuwe start bij de zender. Hij verlengde eerder dit jaar zijn contract voor drie jaar en is straks ook het nieuwe gezicht van Holland’s Got Talent. Verder mag hij ook door met The Big Music Quiz.