Regen deert bezoekers op festival ZAND niet

„ZAND is ieder jaar weer een feest, met topartiesten en wat mij betreft de beste sfeer van alle Nederlandse festivals, ook als het, zoals vandaag, een beetje tegenzit”, zegt Jeroen van Koningsbrugge, die het festival met Lieke van Lexmond presenteert. „Het is heel bijzonder om te zien dat de stemming er hier altijd van de eerste minuut al in zit, weer of geen weer”, zo omschrijft Lieke de sfeer.

Op het hoofdpodium zijn optredens te zien van Guus Meeuwis, BLØF, Anouk, Typhoon, Nielson, Lil’ Kleine en Chef’Special. Het festival duurt nog tot middernacht en eindigt traditioneel met een groot vuurwerk.