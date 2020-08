Prinses Mako heeft nog steeds trouwplannen

Ⓒ ANP/HH

De Japanse prinses Mako (28) heeft haar trouwplannen nog niet opgegeven. Ze houdt contact met haar in de Verenigde Staten studerende verloofde Kei Komuro (28), aan wie ze eigenlijk al in november 2018 haar jawoord had moeten geven. Maar over hun toekomstplannen bestaat, mede door de coronacrisis, grote onzekerheid aldus de Japan Times vrijdag.