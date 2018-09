Miranda Lambert weer vrijgezel

„De weg van de liefde kan soms moeilijk zijn en het is een achtbaan voor me geweest, maar ik ben dankbaar voor alle ups en downs, omdat er een aantal mooie liedjes uit zijn voortgekomen”, zo vertelt Miranda aan de Tennessean. Naar eigen zeggen is ze „happy single.”

Miranda en Evan leerden elkaar begin dit jaar kennen, toen ze samen gingen touren. De zangeres kwam toen uit een relatie met Anderson East. Evan was net gescheiden. Volgens de geruchten zou Miranda voor de scheiding gezorgd hebben.