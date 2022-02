CNN-topman Jeff Zucker stapt op na affaire met collega

„Als onderdeel van het onderzoek naar presentator Chris Cuomo tijdens zijn dienstverband bij CNN, werd mij gevraagd naar een consensuele relatie met een collega met wie ik al meer dan twintig jaar werk. Ik heb toegegeven dat deze relatie in de afgelopen jaren intiemer is geworden. Hoewel ik wist dat ik dit meteen had moeten melden, heb ik dat niet gedaan. Dat was fout”, aldus Zucker in zijn verklaring. Hij zou eraan hebben toegevoegd dat hij om die reden dan ook opstapt.

Zowel Zucker als Gollust zijn beide gescheiden. Gollust werkt als marketingdirecteur bij de nieuwszender en behoudt haar functie.

Chris Cuomo was een van de meest prominente presentatoren van CNN. Hij stond zijn broer Andrew bij toen die eerder dit jaar werd beschuldigd van seksuele intimidatie en moest aftreden. Chris zou zijn contacten in de media hebben geprobeerd in te zetten om Andrew en zijn team voor te bereiden op het moment dat vrouwen naar buiten zouden komen met hun beschuldigingen.

CNN huurde een extern advocatenbureau in om onderzoek te doen naar de mate waarin Chris Cuomo precies betrokken was bij het schandaal. Het onderzoek loopt nog, maar zaterdag was er al genoeg informatie naar buiten gekomen waardoor het ontslag van Cuomo onontkoombaar was.