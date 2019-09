Onze sterren genieten van Engelse adel

Ⓒ Universal Pictures

De met prijzen overladen Britse tv-serie Downton Abbey is, vier jaar na de laatste aflevering (in 2015), verfilmd! Wereldwijd kunnen de fans hun hart weer ophalen aan de intriges ten huize van de aristocratische Lord en Lady Grantham, de ongeëvenaarde oneliners van oma Violet, de opstand van het onbevreesde (keuken) personeel. Maar smullen is het ook om de hilarische voorbereidingen op de komst van zéér hoog bezoek. Vanaf morgenavond is Thé Cinema Event of the Year zoals de Engelsen de rolprent noemen, ook in ons land te zien.