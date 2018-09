'Spice Girls geven in 2019 dertien optredens'

In totaal zullen Mel B, Mel C, Emma en Geri dertien keer optreden in Engeland. Daarvan zullen ze drie avonden in het Wembley Stadium in Londen staan. Manager Simon Fuller is de man achter deze comeback van de Spice Girls.

De dames zullen elk zo’n twaalf miljoen pond met de optredens verdienen, als alle optredens uitverkocht zijn. Een bron laat weten dat de deal door alle betrokkenen is ondertekend en dat het nieuws binnenkort officieel bekend wordt gemaakt. „De meiden kunnen niet wachten om weer op tour te gaan, om voor de fans op te treden en hun grootste hits te zingen.”

De Spice Girls stonden in 2012 tijdens de Olympische Spelen voor het laatst met z’n allen op het podium.