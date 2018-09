We Came As Romans-zanger Kyle Pavone (28) overleden

De band maakt het nieuws bekend op Instagram. „Het verlies van Kyle kwam veel te vroeg voor hemzelf en ook voor dat van de bandleden. Iedereen is totaal verslagen door dit nieuws.” Verder laten ze weten „zijn lach, zijn oprechtheid, zijn zorg voor anderen en zijn enorme muzikale talent te gaan missen.”

De doodsoorzaak is nog niet bekend. Volgens TMZ werd Pavone op 19 augustus naar een ziekenhuis in Michigan gebracht. Daar zou hij zes dagen later zijn overleden.

De bekendste nummers van We Came As Romans zijn Hope, The World I Used to Know en I Knew You Were Trouble.