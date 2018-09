(Nog) geen baby voor Harry en Meghan, maar wel een labrador!

Volgens de Daily Mail gaat het om een labrador. Welke kleur en naam de hond heeft, is niet duidelijk, aangezien de woordvoerder van Kensington Palace niet wil reageren. Een bron laat weten: „Net als Harry en Meghan zal de hond zijn tijd verdelen tussen het paleis en hun huis in de Cotswolds.”

Meghan had twee honden toen ze nog in Canada woonde: Bogart en Guy. Op Instagram noemde de voormalige actrice de twee ’mijn liefdes’. Guy heeft ze meegenomen naar Engeland, maar Bogart was te oud daarvoor en verblijft nu naar verluidt bij vrienden in haar thuisland.