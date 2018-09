Glennis: wereldster in Woerden

Glennis Grace ruilde gisteravond de glitter van America’s got Talent in voor oerHollands vermaak bij de Feestweek in Woerden. Fans kwamen speciaal voor de zangeres op de Feestweek af. Ⓒ ANP

Woerden - Tussen twee finales van America’s Got Talent even haar gezicht laten zien in de Woerdense Vakantieweek: hoe hot ze momenteel ook is, Glennis Grace doet het gewoon.