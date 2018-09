Vliegende Vrienden is ’militaire operatie’

In totaal 24 acts, waaronder BLØF, Chef’Special, Nick & Simon, DI-RECT, Guus Meeuwis, Marco Borsato, VanVelzen, André Hazes, Anouk, Douwe Bob, Typhoon, Kraantje Pappie en Ronnie Flex worden op zaterdag 15 september per helikopter tussen Amsterdam, Zwolle en Eindhoven heen en weer gevlogen. Per locatie rekent de organisatie op zo’n 40.000 bezoekers. „Dit is dit een mega militaire operatie. Het vervoeren van een hele band blijkt toch iets anders dan het vervoeren van een dj”, weet Hofman nu.

„Het bleek niet mogelijk om alles door de lucht te doen. De artiesten gaan in helikopters, de crews in busjes en de instrumenten en apparatuur in vrachtwagens. Alle helikopters die in Nederland te huur zijn, zijn van ons die dag. We hebben een vluchtschema waar Schiphol jaloers op kan zijn. De chauffeurs van de busjes en vrachtwagens oefenen vooraf de routes die ze moeten rijden, om te zorgen dat alles soepel verloopt. En als het verkeer ergens onderweg dreigt vast te lopen, kunnen we zelfs politiebegeleiding krijgen om iedereen op tijd op het podium te krijgen.”

Broertje

John Ewbank bedacht The Flying Dutch, een dancefestival waarbij de grootste dj’s van Nederland per helikopter tussen drie verschillende locaties worden vervoerd. In juni vond de vierde editie plaats op festivalterreinen in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. Begin dit jaar beleefde De Vrienden van Amstel Live zijn twintigste editie in Ahoy, met veertien avonden optredens van nationale pop- en rockartiesten die voor de gelegenheid bijzondere samenwerkingen met elkaar aangaan. Bij de start van The Flying Dutch hadden Ewbank en zijn goede vriend Machiel Hofman, onder meer betrokken bij De Vrienden van Amstel Live, het er al over om een dergelijk festival ook eens te organiseren met popartiesten. Hofman: „Toen kwam het twintigste jubileum van De Vrienden van Amstel eraan en dachten we, laten we eens een voorstel doen.”

Dat voorstel kwam terecht bij Yvonne de Liefde, verantwoordelijk voor De Vrienden van Amstel Live. „Bij De Vrienden speelden we al langer met het idee de grootste kroeg van Nederland eens naar buiten te brengen. Dus wij waren meteen enthousiast. Bepaalde herkenbare elementen uit onze Ahoy-shows komen terug in het festival, zoals de bekende kroonluchter. Het zal voelen als het broertje van De Vrienden van Amstel Live.”

De bijzondere samenwerkingen die op het podium ontstaan, vormen de kracht van De Vrienden van Amstel. Ook tijdens De Vliegende Vrienden zijn unieke combinaties van artiesten en onverwachte duetten de leidraad. Ewbank, Hofman en De Liefde verheugen zich wat de line-up betreft alle drie het meest op de samenwerking tussen BLØF en Chef’Special. De Liefde: „BLØF is voor ons een oude bekende, Chef’Special is nieuw. Dat belooft iets heel spannends.”