Paul de Leeuw bang dat kanker terugkeert

Naar eigen zeggen is hij altijd al bang geweest voor ziektes en de dood, maar die angst werd waarheid toen hij op vakantie in het Spaanse Marbella bloed plaste en na een bezoek aan het ziekenhuis binnen 24 uur op de operatietafel lag, waarbij er een grote tumor verwijderd werd. „Het gekke is: ik heb altijd angst gehad voor doodgaan. En voor kanker krijgen.”

„Ik kreeg het. Ik ben nog steeds bang voor alles, maar ik weet wel dat ik een paar maanden na de operatie een trap opliep en dacht: ik kan het handelen, ziek worden”, waarna er een half jaar later wéér blaaskanker geconstateerd werd bij de presentator, in de vorm van elf kwaadaardige poliepen. „Godverdomme, het zit weer in mijn lichaam, dacht ik. Ja, dat was psychisch wel een dingetje”, vertelt Paul.

In mei werd hij voor het laatst gecontroleerd. „Ik zag er erg tegenop. De arts zei: ’Het ziet er heel rustig uit.’ En ik kreeg me toch een energie. Misschien is dat wel de onbewuste reden geweest dat ik dacht: ik ga weg bij de BNNVara. Ik ga toch andere dingen doen.”

Ook laat Paul weten zichzelf een fijner persoon dan 15 jaar geleden te vinden. „Het is niet meer Rupsje Nooitgenoeg, niet meer alles tegelijk willen doen. Ik ben rustiger. Ik ben happy met mijn leven”, waarna hij aanvult: „En minder populair zijn haalt ook druk van de ketel.”

Job Gosschalk

Over zijn vriend Job Gosschalk, die wordt beschuldigd van seksueel machtsmisbruik, zegt hij: „Job Gosschalk is een vriend van me. Dan loop je niet weg, wat iemand ook overkomt.”

Paul vervolgt: „Nou ja, goed: het is verschrikkelijk wat hij heeft aangericht en wat hem is overkomen, maar hij is géén Harvey Weinstein. Hij heeft enorme fouten begaan, het mag nooit meer gebeuren, maar laat iemand weer opkrabbelen. Ik keur het niet goed hè, laat dat duidelijk zijn.”