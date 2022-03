’Jujutsu Kaisen 0’ duizelingwekkend anime-avontuur

Premium Het beste van De Telegraaf

Regie: Seong-Hu Park

Door Eric le Duc

'Jujutsu Kaisen 0'

Waarschijnlijk zal het fenomeen Jujutsu kaisen niet meteen een belletje bij u doen rinkelen. Toch zijn deze Japanse strips - over excentrieke tovenaars die de mensheid beschermen tegen dodelijke vloeken - razend populair. Geen wonder dat de mangareeks van kunstenaar Gege Akutami na 4,5 miljoen verkochte exemplaren in 2019 werd bewerkt tot tekenfilmserie. Nu is er ook de bioscoopfilm Jujutsu kaisen 0, een prequel over de ontstaansgeschiedenis van dit magische universum.