Martin Koolhoven: cultuurfondsen moeten minder wit

De organisaties vinden dat in de Nederlandse cultuursector minder vrijblijvend middelen beschikbaar moeten komen voor groepen in de samenleving die nu ’niet gehoord’ worden. „We maken budget vrij om deze verhalen te vinden en ze te steunen: door ze zichtbaar te maken, door ze van het regionale naar het nationale landelijke podium te brengen.” Om hoeveel budget het gaat of welke doelen er concreet worden gesteld, kunnen de fondsen in een korte toelichting niet zeggen.

„Een pleidooi voor diversiteit is prima, maar ik weet niet goed welk probleem ze proberen op te lossen”, stelt Koolhoven. Hij neemt als voorbeeld de Nederlandse filmwereld. „Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de Nederlandse regisseurs vrouw is, en dat een derde niet in Nederland geboren is of een ouder heeft die niet in Nederland geboren is. De Nederlandse film is diverser dan het fonds zelf.”

Koolhoven spreekt van een „gotspe” als de grote cultuurfondsen niet bij zichzelf beginnen als het gaat om meer diversiteit. „Als je op de websites van de fondsen kijkt, zijn vrijwel alle medewerkers wit. Diversiteit is geweldig. Maar misschien moet je eerst naar jezelf kijken voordat je anderen wilt afdwingen om diverser te worden.” In Paradiso in Amsterdam vindt zondagmiddag een debat plaats over het onderwerp.