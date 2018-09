Rico Verhoeven geeft Kevin Hart lesje kickboksen

„Nu lijkt m’n vriend Kevin Hart net een professionele kickbokser”, schrijft Rico bij een foto waarop te zien is hoe hij de comedian traint. „Dank je dat je een inspiratie bent. Op elk vlak.”

Hij voegt daar nog aan toe: „P.s. Dit is meer dan twee mensen die slechts samen aan het trainen zijn, dit is de start van iets veel groters.”

Kevin Hart is momenteel in Nederland, omdat hij op vrijdag een show gaf van zijn Irresponsible Tour in de ZiggoDome in Amsterdam.