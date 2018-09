Kate Winslet gaat thuiswerken voor nieuwe film Blackbird

Hoewel de actrice altijd zeer terughoudend is als het gaat om haar privéleven, laat ze nu toch camera’s toe in haar strandhuis in West Wittering. Het optrekje kostte Kate 3,2 miljoen pond en ze woont er samen met haar derde man Ned Rocknroll en hun vierjarige zoon Bear.

Veel last zullen Ned en Bear waarschijnlijk niet hebben van de filmcrew. Het huis telt acht kamers, dus zal er altijd wel een rustig plekje in huis zijn.

Blackbird wordt een Engelstalige remake van de Deense film Stille hjerte uit 2014. Naast Kate is ook Diane Keaton in de film te zien. Zij speelt een terminaal zieke moeder die nog een keer het hele gezin bij elkaar wil zien.