Toneelschrijver Neil Simon overleden

Simon had al langere tijd problemen met z’n nieren. In 2004 onderging hij een niertransplantatie. Daarnaast had hij Alzheimer en was hij dement. De doodsoorzaak zou uiteindelijk een longontsteking zijn.

Hij had als bijnaam The King of Comedy. Tientallen jaren lang had hij succes op Broadway en in veel andere theaters. Tot zijn bekendste werken behoren Barefoot in the Park (1963), The Odd Couple (1965) en Sunshine Boys (1974).

Het oeuvre van Simon is bekroond met prestigieuze prijzen als de Pulitzer Drama Prize en met drie Tony Awards. Ook is hij geëerd met de Mark Twain Prize voor Amerikaanse humor.

Ook in Nederland was het werk van Simon geliefd. Zo was vanaf eind 2004 maandenlang een Nederlandse toneelversie van The Odd Couple in de theaters te zien.