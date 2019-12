Bombshell, Tarantino en Irishman gaan voor SAG Awards

Christian Bale (Ford v Ferrari), Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood), Adam Driver (Marriage Story), Taron Egerton (Rocketman) en Joaquin Phoenix (Joker) maken kans op de award voor beste acteur. Bij de vrouwen gaat de strijd tussen Cynthia Erivo (Harriet), Scarlett Johansson (Marriage Story), Lupita Nyong’o (Us), Charlize Theron (Bombshell) en Renée Zellweger (Judy).

Bekijk ook: Maffialeven zonder glans

In de tv-categorieën ging The Marvelous Mrs. Maisel er met de meeste nominaties vandoor. De Amazon-serie maakt kans op vier beeldjes waaronder die van beste cast in een comedyserie. Andere kanshebbers zijn onder andere The Crown, The Morning Show en Game of Thrones. Zij pakten ieder drie nominaties.

De beeldjes, die op 19 januari worden uitgereikt, gelden als een van de belangrijkste graadmeters voor de Oscars. De acteurs die bepalen welke vakbroeders de SAG Awards krijgen zijn voor een groot deel ook de stemmers voor de Oscars in deze categorieën. Vorig jaar ging die vlag niet helemaal op toen Glenn Close en Emily Blunt in de prijzen vielen in de vrouwelijke categorieën en bij de Oscars Regina King en Olivia Colman werden geëerd.