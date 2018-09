Zonnebloemen voor Sam Feldt op Mysteryland

Organistor ID&T eerde de 25-jarige producer door 10.000 zonnebloemen uit de delen onder het publiek bij het podium. Dat Feldt weer op het podium staat, betekent niet dat hij weer helemaal de oude is. „Ik moet nu noodgedwongen zitten en kan dus niet springen en dansen zoals ik meestal doe. Maar ik ben heel blij dat ik zo de fans weer kan bedanken voor hun support.” In de komende maanden werkt hij verder aan zijn herstel.

Sam Feldt brak in de zomer van 2015 door met een remake van Show me love van Robin S. Een jaar later had hij samen met Lucas en Steve, die net als Feldt op Spinnin’ Records uitkomen een grote hit met Summer on you. Hij komt uit een muzikaal gezin en vindt het liveaspect van muziek belangrijk, daarom toert hij nu met band. De show bestaat uit een poutpouri van radio- en dance-hits.