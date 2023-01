Claudia de Breij en Guido Weijers leggen het af tegen The Masked Singer

Eerlijk is eerlijk de meeste mensen keken naar ’de klok’, zo vlak voor twaalven. Zeker 4,5 miljoen mensen telden zaterdagavond af voor de televisie, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Op verscheidene televisiezenders was een aftelmoment te zien. De meeste mensen keken op NPO 1, ongeveer 2,51 miljoen mensen afgeteld. Op NPO 2 waren dat er 230.000.

Op RTL zou eigenlijk het nationale vuurwerk op de Erasmusbrug in Rotterdam te zien zijn, maar vanwege het slechte weer ging dat niet door. Wel trad Rolf Sanchez op. Op RTL 4 keken daar zo’n 1 miljoen mensen naar, op RTL 5 ongeveer 184.000, op RTL 7 waren dat er 105.000 en op RTL 8 ongeveer 28.000. SBS6 zond in de laatste momenten van het jaar de oudejaarsspecial van Ik hou van Holland uit, waarin met Rob Kemps werd afgeteld naar de jaarwisseling. Naar het programma keken 623.000 mensen.

Masked Singer

Op die paar minuten van het laatste jaar na, was het echter The Masked Singer waar de meeste mensen op inschakelden. Bijna 1,7 miljoen mensen zaten voor de buis om de speciale editie op RTL te bekijken. Daarmee was het programma populairder dan dan de conferences van Claudia de Breij en Guido Weijers, waar respectievelijk bijna 1,6 en iets meer dan 1,4 mensen naar keken.

Hoewel op papier prima cijfers, stellen ze toch teleur. Naar de NPO-oudejaarsconference van Peter Pannekoek vorig jaar keken bijna 2 miljoen mensen. Herman Finkers scoorde in 2015 het best met zo’n 3 miljoen kijkers. Marc-Marie Huijbregts daarentegen wist in 2018 met bijna 1,5 miljoen de minste mensen te boeien. Weijers zou vorig jaar eigenlijk ook de RTL-conference verzorgen, maar hij trok zich vanwege de coronamaatregelen terug. Een jaar eerder keken er zo’n 1,3 miljoen mensen naar zijn show.

De Mol

Het was de derde keer dat de 47-jarige De Breij de oudejaarsconference voor de NPO verzorgde, in 2016 en 2019 deed ze dat ook al. De cabaretière vertelde onder meer dat ze zelf nooit te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door, waar ze vaak aanschoof. Ze noemde ook andere voorbeelden van BN’ers die het afgelopen jaar in het nieuws kwamen vanwege wangedrag, zoals onder anderen Lil Kleine en Glennis Grace. „Ik weet niet heel veel van Chinese astrologie, maar het was in ieder geval niet het jaar van De Mol”, zei ze doelend op John, Linda en Johnny de Mol.

Voor de 45-jarige Weijers was het zijn elfde oudejaarsconference. „Het is een grote eer om geen eendagsvlieg te zijn. Ik tel mijn zegeningen dat ik dit vak al twintig jaar mag beoefenen. Tegelijkertijd ben je zo goed als de laatste show die je maakt, dus ik probeer mijzelf constant te ontwikkelen”, aldus de cabaretier vooraf tegen het ANP. De energiecrisis, stikstof en de boerenprotesten, The Voice en het WK in Qatar kwamen voorbij in zijn conference.