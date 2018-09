Fan bestormt Jay Z op podium

TMZ weet te melden dat het Anthony uiteindelijk lukte contact te maken met Jay Z, maar het is onbekend wat er precies gebeurd is. De rapper raakte niet gewond. Het lukte Anthony niet om in de buurt van Beyoncé te komen. Het waren in eerste instantie de achtergronddansers die hem probeerde tegen te houden, maar de politie was al snel ter plaatse.

De 26-jarige man werd uiteindelijk niet gearresteerd. Of hij wel een boete heeft gekregen, is niet duidelijk. Volgens TMZ gaan Jay Z en Beyoncé gewoon verder met hun tour, maar scherpen ze de beveiliging mogelijk aan.