Carlo Boszhard gaat trouwen

„Hij heeft ja gezegd”, schrijft een dolgelukkig Carlo Boszhard bij een reeks foto’s op sociale media. Boszhard en Adolfs genieten momenteel van een romantisch verblijf in het Beverly Hills Hotel en de presentator maakte meteen van de gelegenheid gebruik om zijn grote liefde dé vraag te stellen.

In zijn nieuwste column voor Televizier vertelt Boszhard meer over zijn aanzoek. Met de ring verstopt in zijn toilettas reisde het stel naar Hollywood, een plek die ze ’alles heeft gegeven waar we samen gek op zijn’. Het gebeurt uiteindelijk allemaal in het Beverly Hills Hotel. „Dit wordt de plek, denk ik. Veertien jaar samen, het is nog maar het begin”, schrijft Boszhard. „Hoogtepunten, dieptepunten, hij is er altijd voor mij en ik voor hem. Liefde.”

De ring waarmee Carlo Herald ten huwelijk heeft gevraagd, emerald groen met vintage look, heeft Herald overigens zelf aangewezen, niet wetende dat Carlo hem voor zijn aanzoek zou kopen. „Een dag voordat we naar Los Angeles gaan, komt de ring binnen. Ik verstop ’m in een doosje en hoop dat Herald niet in mijn toilettas spiekt. Ik wacht op dat ene moment.”

Dat moment doet zich voor in het Beverly Hills Hotel. „Ik sta op van onze tafel. ’Ik moet even naar het toilet’, zeg ik zo cool mogelijk. Ik loop naar een ober die eruitziet als de kapitein van The Love Boat, in zijn witte double breasted jasje. ’Can you put this ring next to our drinks?’ De man begrijpt het meteen. Nerveus loop ik terug. En dan… is daar het moment. Ring, ober, drank en ik zeg: ’Lief, je wilt toch wel met me trouwen?’ Het kwam er sneller uit dan ik wilde, maar de emotie en het gevoel stuurt. Ik hoor iets van: ’Ja, natuurlijk’, en het is alsof alle spanning in één keer van me afglijdt.”