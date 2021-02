Game Of Thrones-actrice: ’Marilyn Manson moet voor altijd achter de tralies verdwijnen’

Volgens de actrice is Manson ’zeer gevaarlijk’ en gaat hij geen enkel middel uit de weg om zijn ’prooi’ te vernederen. Het juridische team van Manson wilde niet reageren op de aantijgingen, ondanks het feit dat Bianco hen e-mails, sms’jes en foto’s heeft gestuurd met bewijzen die haar verhaal zouden bevestigen.

Het is echter niet duidelijk of deze advocaten de zanger nog wel vertegenwoordigen, aangezien veel mensen afstand van hem genomen hebben. Zo meldt Variety. Nadat Evan Rachel Wood, en een aantal andere vrouwen, hun verhaal publiekelijk deden over de excentrieke zanger, heeft zijn management hem laten vallen en wil zijn platenmaatschappij Mansons aankomende werk niet meer uitbrengen.

Bianco ontmoette Manson voor het eerst in 2005 via zijn toenmalige verloofde Dita Von Teese. Toen zij in 2007 uit elkaar gingen, nam Manson contact met Esmé op en castte haar voor een rol in de videoclip van het nummer I Want to Kill You Like They Do in the Movies, waarin zij Marilyns geliefde speelde, die uiteindelijk als zijn slachtoffer ontvoerd werd. Hoewel de zanger beweerde dat alles puur zakelijk was, ging het volgens Bianco daarna goed mis.

De actrice zegt vastgebonden te zijn met kabels, geslagen te zijn met een zweep en mishandeld te zijn met een seksspeeltje dat elektrische schokken geeft. Tijdens de opnames, die drie dagen duurden, mocht ze niets eten, maar alleen cocaïne snuiven en alcohol drinken. „Ik was zo gebrainwasht dat ik dacht dat dat normaal was, ik kon niet meer voor mezelf denken. Ik kreeg daarna een lange afstandsrelatie met hem toen ik in Londen woonde, maar ook toen wist hij me te manipuleren. Hij had me volledig in zijn greep en ik was machteloos. Deze man moet voor altijd achter de tralies verdwijnen.”

Marilyn Manson heeft eerder laten weten zich absoluut niet te herkennen in de beschuldigingen van zijn ex-verloofde Evan Rachel Wood en de vier andere vrouwen. „Mijn werk en leven zijn altijd magneten geweest voor controversie, maar de recente beschuldigingen aan mijn adres zijn ernstige vervormingen van de waarheid. De intieme relaties die ik heb gehad waren altijd wederzijds. Het feit dat anderen er nu voor kiezen om het verleden te verdraaien, en waarom, doet niets af aan dat dit de waarheid is”, aldus Manson.