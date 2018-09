Schokkende beelden! Liam Gallagher grijpt vriendin bij keel

Liam en Debbie waren uit eten met een vriend en gingen daarna nog wat drinken in Londen. Volgens The Sun ontstond er ruzie en zou de zanger op een gegeven moment geroepen hebben: „Ze is een heks. Ze is een f*cking heks.” Een bron vertelt: „Hij bleef het maar roepen. Het maakte hem niet uit hoe het met haar ging. Hij ging weg en liet haar gewoon achter.”

Het lijkt erop dat de ruzie in een hotel tot een uitbarsting kwam. Liam geeft Debbie eerst een duw en grijpt haar daarna bij de keel. Dat doet hij zo hard dat haar hoofd achterover klapt. In zijn hand heeft hij een bierflesje. Op de beelden is duidelijk te zien dat de twee vijandig tegenover elkaar staan.

Op Twitter ontkent Liam alles. „Ten eerste: ik heb nog nooit op een wrede manier aan een vrouw gezeten. En ten tweede: er is maar een heks en we weten allemaal wie dat is.” Opvallend genoeg zegt ook Debbie dat er niets is gebeurd. Ze spreekt op sociale media van „fake news” en laat haar volgers weten dat ze over stappen richting de krant nadenken.