AvroTros verliest rechtszaak over Annemieke Schollaardt

In plaats daarvan moet Schollaardt haar plek in de middag delen met Rob Stenders. De bestuursrechter oordeelde dinsdag dat NPO een „zorgvuldig besluit” heeft genomen, bevestigt AvroTros. „Het was voor ons een principekwestie, maar de rechter heeft geoordeeld en wij leggen ons hierbij neer”, aldus een zegsman van de omroep.

Schollaardt presenteert van vrijdag tot en met zondag Annemiekes A-lijst op NPO Radio 2. De rest van de dagen zit Rob Stenders op het tijdslot tussen 14.00 en 16.00 uur.