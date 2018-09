Maike Boerdam vreesde te onbekend te zijn voor Soof

Boerdam vreesde echter nooit in aanmerking te komen voor de rol. „Het leek me veel vanzelfsprekender dat de makers zouden kiezen voor iemand die veel bekender is dan ik”, stelt ze. „Ik weet hoe het werkt: als iemand vaak op tv komt, reageren mensen sneller op zo’n naam in de promo.„Het is volgens de hoofdrolspeelster sowieso lastig voor actrices boven de veertig omdat er minder interesse rollen zijn in musicals voor die leeftijdsgroep. „En er zijn nog steeds evenveel mensen die er op azen. Soof is zo’n fijn personage om te spelen en om mijn tanden in te zetten. En er zijn zoveel overeenkomsten tussen haar en mij. Die herkenbaarheid, dat gevoel dat je als vrouw zoveel ballen tegelijkertijd hoog moet houden, maakt haar ook zo populair volgens mij.”

De grootste uitdaging voor Boerdam wordt om tijdens de voorstelling te spelen, zingen, dansen én koken. Haar personage Soof is kok. „Er zitten daadwerkelijk mensen op het podium die mee-eten tijdens de voorstelling. Ik ben opgeleid als actrice, dus ik kan heel goed doen alsof ik iets doe. Maar daar kom ik nu niet mee weg.” Natuurlijk heeft de actrice op het podium wel hulp van een kookteam. „Maar het is alsof er een soort vierde dimensie bijkomt. Dat is best spannend.”

Ook spannend is of het publiek haar zal ’accepteren’ als Soof. De rol werd in zowel de twee films als de serie gespeeld door Lies Visschedijk. „Ik ga een eigen draai aan Soof geven; ik ga niet Lies naspelen, hoe goed zij ook is, maar ik ga mijn eigen ’Soof’ creëren.” Dat is een uitdaging, maar Soof is veelzijdig en gelaagd genoeg om dat te doen, vindt Boerdam. „En ik doe dat niet alleen; ik krijg alle vertrouwen van de producenten, de regisseur en de andere acteurs om dat te doen. We zorgen er samen voor dat het publiek Lies niet gaat missen, en misschien ook van de theater-Soof gaat houden.”

Soof: De Musical is vanaf november in de Nederlandse theaters te zien.