Roseanne Barr meldt nieuwe dokter op Twitter

Het was de tweede tweet die ze in het weekend verstuurde. In de eerste bijdrage op Twitter had ze alleen een selfie gepost met de tekst „hello.” Niet veel later kwam ze met een tweede foto en daarbij schreef ze dat ze een nieuwe dokter heeft. Meer informatie vertrouwde de comédienne haar ruim 800.000 volgers niet toe.

Roseanne kwam vorige maand in de problemen na een tweet over Valerie Jarrett, oud-adviseur van de oud-president Barack Obama. De tweet werd door velen als racistisch opgevat. Na de ophef over de bijdrage op Twitter raakte Roseanne haar serie bij ABC kwijt. Overigens gaan er geruchten dat de serie een doorstart krijgt zonder Roseanne. De naam zal dan veranderd worden in The Connors.