Jim Bakkum neemt Toen ik je zag op

In de musical speelt Jim de rol van Hero. Het is dezelfde rol die Antonie in de film vertolkte. De acteur stond met Toen ik je zag vijf weken op de eerste plaats van de hitlijsten in ons land.

Jim vindt Toen ik je zag één van de mooiste Nederlandstalige songs. „Het is een eer dat ik dit nummer mag brengen.” De song, geschreven door Guus Meeuwis en Jan-Willem Rozenboom is te vinden op streamingdiensten als Spotify en Deezer.

De musical All Stars gaat in september in première.