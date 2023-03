Respectvolle verfilming Toen ik je zag mist diepgang

Regisseur Ben Verbong baseerde zich op het gelijknamige boek van Isa Hoes, die in 2013 herinneringen ophaalde aan haar huwelijk met Antonie Kamerling. De acteur en zanger stapte drie jaar eerder zelf uit het leven, na een kwellende manische depressie. Zo’n kwetsbaar verhaal wil je uiteraard trouw benaderen. Maar misschien is Verbong wel iets té trouw geweest.

Toen ik je zag laat zien hoe Bastiaan twee gezichten heeft. Het ene moment staat hij lekker gek te doen met zijn kinderen, het volgende moment vindt hij zichzelf een totale mislukking. Moeilijk gezelschap, ook al blijft Esther gek op haar man. Wat vooral knaagt, is dat ze niet goed kan inschatten hoe erg het nou is. Heeft Bastiaan gewoon een rare opwelling, of gaat het deze keer écht mis? Die groeiende angst, terwijl ze toch ook de rust probeert te bewaren; Noortje Herlaar is in zulke scènes op haar best.

We blijven echter kijken naar personages die voornamelijk op één eigenschap leunen: hij is ziek, zij maakt zich zorgen. Daardoor voelt dit verhaal enigszins vlak. Er komen weliswaar herkenbare worstelingen voorbij, maar de focus ligt meer op situaties dan op mensen. Als navertelling zal Toen ik je zag ongetwijfeld goudeerlijk zijn. Als drama schiet het net te kort.

✭✭✭