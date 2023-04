Premium Het beste van De Telegraaf

Alec Baldwin kan alsnog schuldig worden bevonden

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Filmster Alec Baldwin toonde zich opgelucht na de uitspraak. Maar daarmee stopt het onderzoek niet. Er wacht hem sowieso nog een civiele zaak. Ⓒ ANP/HH

Alec Baldwin is voorlopig vrijgesproken van ’onvrijwillige doodslag’ op de filmset van Rust, waarbij de 42-jarige cameravrouw Halyna Hutchins door een per ongeluk door hem afgeschoten kogel om het leven kwam. De speciale aanklagers van de staat New Mexico hebben die aanklacht laten vallen. Maar dit betekent niet dat de Amerikaanse acteur, bekend om zijn satirische Trump-imitaties, opgelucht adem kan halen. Het onderzoek naar de toedracht van het tragische ongeval wordt voorgezet. En een civiele zaak wacht hem nog.