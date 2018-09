Scheiding Jennifer Garner en Ben Affleck rond

Het acteurskoppel kondigde in 2015 aan dat ze uit elkaar gingen. Pas in april van 2017 vroegen ze formeel een scheiding aan. In de papieren gaven ze aan dat ze de voogdij over hun kinderen wilden delen. Vorige maand nog sommeerde een rechter hen vaart te maken met de verdere papierwinkel, anders zou hij de zaak niet meer behandelen.

Jennifer en Ben trouwden in 2015. Ze kregen samen dochters Violet (12) en Seraphina (9) en zoon Samuel (6). De twee zijn de afgelopen jaren nog vaak samen gefotografeerd op feestdagen en bij verjaardagen van hun kinderen. Vorige week meldde TMZ dat het Jennifer was die Ben ervan overtuigde zich te laten behandelen voor zijn terugkerende alcoholprobleem. De actrice zou haar ex zelf naar een kliniek hebben gebracht.