Liam Payne open over breuk met Cheryl

„We gingen uit elkaar, en een paar weken later hebben we die mededeling gedaan. Toen kwam het toch weer even aan”, aldus de voormalig One Direction-zanger. „Het was een beetje alsof je het twee keer uitmaakt. Je hebt het net achter de rug en dan moet je er weer doorheen.”

Liam vond het apart het onderwerp met reporters te moeten bespreken. „Het zijn mensen die ik niet eens ken. Ik heb niets tegen ze hoor, maar het voelt vaak gewoon vreemd.” Hij denkt dat soms vergeten wordt dat ook beroemdheden persoonlijke problemen hebben. „Ik denk dat het belangrijk is je te realiseren dat achter dit soort statements mensen zitten, die dezelfde dingen meemaken als jij, ondanks dat ze beroemd zijn rijk of wat dan ook, dat doet er niet toe.”

Liam en Cheryl maakten eind juni bekend dat hun relatie na twee jaar op de klippen was gelopen. „Cheryl en ik zijn verdrietig dat we moeten aankondigen dat onze wegen scheiden. Het is een moeilijke beslissing voor ons geweest”, aldus Liam in zijn post. Cheryl plaatste een bijna identiek bericht. De muzikanten vroegen privacy voor hun zeventien maanden oude zoontje. „Bear betekent alles voor ons”, benadrukten ze.