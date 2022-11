Premium Het beste van De Telegraaf

‘Lehman Trilogy’: Succesverhaal zonder schandalen

Door Maaike Staffhorst Kopieer naar clipboard

Ook Gijs Scholten van Aschat (r.) speelt wisselende rollen. Ⓒ Foto Fabian Calis

‘Welcome to America and good luck!’ Met deze woorden wordt de Duits-Joodse Henry Lehman in 1844 verwelkomd in New York. Vastbesloten de Amerikaanse droom waar te maken begint hij een winkeltje in stoffen. Al snel volgen zijn twee broers. Hun neus voor handel maakt dat de drie hun assortiment al snel uitbreiden tot ‘alles wat verkoopt’. Niet veel later worden ze de grondleggers van een nieuw en lucratief beroep; dat van tussenhandelaar en boeken ze succes in de katoenhandel. Slim en berekenend komen ze winstgevend oorlogen en andere zware tijden door. Gedurende anderhalve eeuw groeit het familiebedrijf Lehman Brothers verder, tot in 2008 tijdens de kredietcrisis het faillissement van de gelijknamige zakenbank daar een einde aan maakt.