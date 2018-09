Prinses Laurentien wordt sidekick Jeroen van Inkel

Laurentien was direct enthousiast toen Van Inkel haar vroeg, zegt ze. „Want grote moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen zorgt in het dagelijks leven voor meer obstakels dan je denkt. Radio is een geweldig medium om veel mensen te bereiken over dit onderwerp.”

Van Inkel liet zich inspireren door het MAX-programma Eindredactie, waarin Laurentien vorige maand te zien was. „Ik heb zelf een aantal boeken geschreven en weet hoe lastig taal soms kan zijn”, zegt de dj. „Daarom draag ik Stichting Lezen & Schrijven en haar activiteiten, waar prinses Laurentien van Oranje oprichter van is, een warm hart toe. Haar energie en bevlogenheid, die in het MAX-programma Eindredactie naar voren kwamen, inspireerde mij om haar hiervoor te vragen.”

Na het startschot van Laurentien in Je dag is goed zwaaien de prinses en Van Inkel een team van reporters uit dat verslag doet van de Week van de Alfabetisering. In totaal vragen bijna duizend organisaties een week lang aandacht voor laaggeletterdheid door activiteiten te organiseren.