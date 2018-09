Anne-Marie Jung getrouwd

De twee gaven elkaar zaterdag op een landgoed in Limburg het jawoord, zo blijkt uit een foto die de 42-jarige actrice op Instagram plaatste onder een serie jubelende hashtags. „Wat een weekend, wat een bruiloft”, schrijft Anne-Marie, die ook blij was dat ze in al haar bruidsoutfits paste.

Anne-Marie en Burt zijn al meer dan tien jaar samen. De twee hebben een dochter van vijf jaar oud.

Bij de ceremonie waren ook enkele bekende gasten. Zo waren onder anderen actrice Elise Schaap en acteur en komiek Alex Klaasen van de partij.