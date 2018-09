Paris Jackson feliciteert peetvader Culkin

Het 20-jarige model deelde in de post meerdere kiekjes van haarzelf met Macaulay en eindigde de reeks met een foto van de acteur in zijn jonge jaren met haar vader, Michael Jackson.

Macaulay en Michael raakten begin jaren ’90 bevriend. De toenmalige kindster was te zien in de clip van het nummer Black And White, van Michaels plaat Dangerous. Toen de King of Pop vader werd van Paris en haar oudere broer Prince, vroeg hij Macaulay en Elizabeth Taylor als peetouders.

Macaulay Culkin speelde in de clip Black and White van Michael Jackson Ⓒ Instagram

De andere foto’s die Paris deelde zijn onder meer van de tattoos van een lepel die ze tegelijkertijd namen, en van de shirts die ze lieten maken met hun namen op hun rug. Paris schreef bij het bericht: „De gelukkigste verjaardag, ’mack attack’, ik hou ontzettend veel van je en je ligt me voor altijd nauw aan het hart.”