Miljoen kijkers voor Musical Sing-a-long

De televisie-registratie, die live te volgen was op NPO 1, belandde daarmee op de vierde plek van de kijkcijfer top 25. De nieuwe dramaserie Ik weet wie je bent, met Daan Schuurmans in de hoofdrol, kende op NPO 3 een goede start. Naar de eerste aflevering keken 985.000 mensen. Op SBS 6 begon het nieuwe seizoen van Paleis voor een prikkie met 552.000 kijkers. Zomergasten wist zondag 469.000 kijkers te boeien. Dit keer was minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes te gast.

Het NOS Journaal van 20.00 uur voert de kijkcijfer top 25 aan met ruim twee miljoen kijkers, gevolgd door Studio Sport Eredivisie met 1,9 miljoen. Tussen kunst en kitsch completeert de top 3 met bijna 1,5 miljoen kijkers.