Nog maar 5 jaar, maar prins George mag al mee naar jachtfeestje

Catherine, William en hun drie kinderen brachten het weekend door op kasteel Balmoral in Schotland, waar ze een bezoek brachten aan koningin Elizabeth. Ook prins Charles, prinses Anne en prins Edward en zijn vrouw Sophie waren erbij.

Het was een bijzondere dag voor de vijfjarige George; de kleuter mocht voor de eerste keer in zijn jonge leven al een zogenoemde jachtlunch bijwonen. Koningin Elizabeth zou volgens de krant in haar Range Rover naar het jachtterrein zijn gereden om bij deze mijlpaal van het prinsje te kunnen zijn.

„Het was een hele vrolijke familielunch”, vertelt een bron. „De mannen en prinses Anne gingen in de ochtend jagen, later kwamen de vrouwen en kinderen voor het jachtfeestje en de lunch.”

Elizabeth brengt elk jaar de zomermaanden door op Balmoral. Haar kinderen en kleinkinderen komen doorgaans om beurten logeren. Zondag gingen de gasten ook mee met de koningin naar de kerk. Prins William en Catherine vergezelden Elizabeth in de auto op weg naar de dienst.