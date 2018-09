Robin Thicke en vriendin verwachten meisje

De zanger en het model deelden allebei beelden van hun gender reveal party. Daar werd een taart gebracht die April mocht aansnijden. Er bleek een roze vulling in te zitten. In het bijschrift voorspelde ze dat ook haar volgende dochter een vaderskindje zal zijn. Het meisje moet rond de verjaardag van Robin op 10 maart ter wereld komen.

Het stel maakte afgelopen week via Instagram bekend dat ze gezinsuitbreiding verwachten. April postte toen een filmpje waarbij dochter Mia een echofoto in haar handen had. Mia werd afgelopen februari geboren. Robin heeft ook een kind uit zijn eerste huwelijk met Paula Patton, zoon Julian Fuego.

