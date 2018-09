Dave en Donny: paniek op de snelweg

Politie en ambulance kwamen zondagmiddag met spoed naar de kruising op de N8 bij Assendelft waar een busje en een auto in de berm geparkeerd stonden. Daar troffen ze de broertjes Roelvink in paniek aan: hun 89-jarige oma, die door het productieteam van het tv-programma De Roelvinkjes: Effe geen cent te makken naar huis werd gebracht na tv-opnames in Alkmaar, leek half buiten bewustzijn. Exclusief aan Privé vertelt Donny wat er gebeurde: „Dave zat in paniek tegen haar te schreeuwen: ’Oma blijf wakker!’. Op dat moment dacht ik echt het ergste. Jezusmina.”

Even daarvoor waren de broers, die in een andere auto achter oma aanreden, zich kapotgeschrokken toen het busje voor hen plotseling de weg afreed en in de berm stopte. „Wij snel erachteraan en ook gestopt. Bleek mijn oma duizelig en wankelig. Mijn broer Dave hield haar vast en bleef maar zeggen: ’Wel wakker blijven, wel wakker blijven hè’. Ze werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, wij zijn de hele middag bij haar gebleven. Tot tien uur ’s avonds zaten we daar: wachten, wachten, wachten. Het was een zware dag.”

Ondertussen onderging de 89-jarige oma allerlei onderzoeken. „Er was geen spoed, maar ze is wel door alle scans gegaan die mogelijk zijn. Er is gelukkig niets met haar hart. Wel moet een specialist verder uitzoeken wat er aan de hand is, daar weten we nog niets van. Vannacht is oma in het ziekenhuis gebleven. Vandaag hebben we weer opnames voor het programma, maar tussendoor gaan we echt wel even bij haar op bezoek.”

Vorige week kwam Dave Roelvink nog op een heel andere manier met de politie in aanraking: hij werd gearresteerd omdat hij met veel te hoge snelheid over de A10 reed en bovendien te veel had gedronken. Maandag bij de persconferentie voor het tv-programma De Roelvinkjes: ff geen cent te makken, bood hij hiervoor zijn excuses aan en liet hij weten op eigen initiatief een alcoholcursus te gaan volgen.