Paul de Leeuw voelde zich ’een moetje’

De Leeuw herinnert zich het moment dat hij een nieuw programma aan de omroep voorstelde, maar te horen kreeg dat zij er geen ’geen cent’ aan uit wilden geven. „Nou, lekker bemoedigend. Ik kreeg het gevoel: wat doen we met ons Paultje deze zomer? Mag-ie op ponykamp of niet?”, vertelt de presentator in Volkskrant Magazine.

Het lukte hem wel pilot te realiseren voor een comedy al ging dit niet op de gebruikelijke manier, niet de genrecoördinator drama, maar de omroepleiding keurde het plan goed. Volgens De Leeuw vertelde die ’dramabaas’ tegen een collega dat ze de opdracht wel goed móest keuren. „Een moetje. Toen dacht ik: nu gaat het mis, kut-kut.”

De presentator is er dan ook niet rouwig om dat hij weg is. „Iedereen is zoekende. Het wordt daar bemand door mensen die net zo oud zijn als ik en die ook niet weten hoe het moet. (...) De club van vroeger is er niet meer, de meesten zijn weg.”