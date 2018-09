Asia Argento ontslagen bij Italaanse X-Factor

De nieuwssite baseert het bericht op lokale media. Die schrijven dat de Italiaanse actrice wel te zien zal zijn in de zeven shows die al opgenomen zijn. Bij de live-shows zou Argento dan vervangen worden door een nieuw jurylid, van wie nog geen naam bekend is.

Producers hebben hierover nog geen officiële uitspraken gedaan, meldt Deadline. Maar een bron uit kringen rond het tv-programma bevestigt wat de lokale media melden. In de zeven opgenomen afleveringen ging het erom de twaalf deelnemers voor de liveshows te selecteren. Dat deze gewoon worden uitgezonden, is ’uit respect voor de veertigduizend mensen die de casting hebben bezocht en de kandidaten die uiteindelijk zijn gekozen’.

Afrika

De omroep en het productiebedrijf verklaarden eerder deze week wel dat ’mochten de beschuldigingen bevestigd worden, dit verhaal totaal niet te verenigen is met de ethische principes en waarden van Sky en daarom kunnen we hier alleen maar notitie van nemen en de samenwerking met Asia Argento staken’.

Het vermoedelijke ontslag van Argento volgt nadat zij beschuldigd werd van seksueel misbruik van een 17-jarige. Ze zou hem 380.000 dollar zwijggeld betaald hebben. De voorvechtster van de #MeToo-beweging ontkende zowel het misbruik als het betalen van zwijggeld: volgens haar zou het vermeende slachtoffer Jimmy Bennett bij haar aangeklopt hebben omdat hij financieel in de problemen zat. Ook zou hij haar jarenlang ongevraagd naaktfoto’s gestuurd hebben, bleek uit sms’jes die TMZ onlangs publiceerde, nadat er een foto uitlekte van Argento en Bennett in bed. In dezelfde serie tekstberichten liet ze ook weten dat ze, mocht ze ontslagen worden, ’naar Afrika of het Amazoneregenwoud zal verhuizen’.

De talentenjacht wordt via Sky Uno op 6 september weer uitgezonden in Italië. De liveshows beginnen op 25 oktober.