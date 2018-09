Linkin Park denkt na over comeback

Ook maakte Shinoda bekend dat hij en de overige bandleden nadenken over een eventuele comeback. „We zijn in gesprek”, vertelt Shinoda aan The Sun. „Zodra we iets definitiefs hebben besproken, kondigen we dat natuurlijk aan.” Tijdens het optreden van Sum 41 op de mainstage van Reading 2018, vergezelde Mike de band voor de Linkin Park-cover Faint.

Eerder die dag bezorgde Shinoda het publiek al kippenvel door in zijn eentje het nummer In The End uit te voeren. De stukken die voorheen werden gezongen door Chester, liet hij nu aan het publiek over.