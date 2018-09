Winterweek blijft droom voor Linda de Mol

„Ik zou het heel leuk vinden om een keer een Winterweek te maken. Gezellig, met allemaal bontkleden, gepofte kastanjes en rode wijn”, aldus Linda. „Maar dat is altijd midden in de periode dat ik altijd in de grote zaterdagavondshows zit en het is niet iets dat je er even tussendoor doet. Ik ben er gewoon een dikke maand, zo niet zes weken, mee bezig.”

Deze winter komt het er in ieder geval niet van, zo ging Linda verder. „Misschien dat het een keer wel kan als ik in die periode niet zo veel te doen heb. Ik zou het wel heel leuk vinden.”

Linda’s Zomerweek trapt maandagavond af op RTL 4. In de eerste aflevering zijn Linda’s neefje Johnny de Mol en minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren te gast.