Drugsdealer: ’Lovato wist heel goed wat ze slikte’

Volgens TMZ zegt drugsdealer Brandon Johnson dat Demi Lovato hem om vier uur ’s nachts een sms stuurde met het verzoek om langs te komen. Hij zei dat hij tussen de regels doorlas dat ze behoefte had aan pillen, dus nam hij ze mee en rookten ze ze samen op. Volgens hem gebruikten ze zo vaak op deze manier samen drugs. Dat de pillen niet de officiële farmaceutische waren, maar een veel sterkere werking hadden, dat wist Demi heel goed, beweert Johnson.

Ook ontkent hij ten stelligste dat er fentanyl in de pillen zou zitten, een opiaat dat dertig tot vijftig keer sterker is dan heroïne en andere artiesten, zoals Prince en Lil Peep, fataal werd. Volgens Johnson leek de zangeres rustig te slapen toen hij haar huis rond half acht ’s ochtends verliet. Hij claimt ook een een seksuele relatie met Lovato te hebben. Dat wordt door bronnen van Demi’s kant heftig ontkend.

Demi Lovato kwam eind juli in het nieuws toen ze in het ziekenhuis belandde na een overdosis en ging twee weken later naar een afkickkliniek om van haar verslaving af te komen.